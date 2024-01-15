Депутат ГД Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России
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Копия обращения на имя министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
Как пояснил парламентарий, демографическая проблема существует и требует комплексного подхода.
«К примеру, в нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твёрдых медицинских показаний к такой операции», — заявил парламентарий.
Стерилизация стала восприниматься как один из допустимых методов контрацепции, добавил он.
«Прошу вас рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части её допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации (вазэктомии), то прошу вас рассмотреть возможность её полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории нашей страны», — подчёркивается в тексте обращения.
Ранее Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан помогать коммунальщикам с уборкой в период экстремальных погодных условий.