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В России предложили меры поддержки для помогающих коммунальщикам с уборкой

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан помогать коммунальщикам с уборкой в период экстремальных погодных условий. Копия обращения на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.
В России предложили меры поддержки для помогающих коммунальщикам с уборкой
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Как пояснил парламентарий, зимой, когда снегопад идёт за снегопадом, а затем сменяется резкой оттепелью, это «чревато крупными проблемами и значительным усложнением уборки улиц».

«Как следствие, жизнь горожан в такое время превращается в испытание на ловкость и умение держать равновесие на обледенелом тротуаре», — подчеркнул собеседник RT.

Особые неудобства, по его словам, испытывают граждане старшего возраста.

Между тем, добавил депутат, в мире существует опыт привлечения граждан к ликвидации последствий стихии в моменты, когда коммунальные службы испытывают дефицит рабочих рук и техники.

В России, вероятно, имеет смысл локализовать такую практику, предложил Милонов.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан в такие моменты. К примеру, через портал «Госуслуги» люди могли бы получать оперативное согласование на уборку отдельных участков улиц и тротуаров, а также получать стимулирующую компенсацию в виде бесплатных абонементов на парковку автотранспорта, вычета по платежам ЖКХ или компенсации на отдельные виды платежей и налогов», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил ограничить максимальную стоимость пользования услугами такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.

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