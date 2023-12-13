В Госдуме призвали ограничить максимальную цену на такси в непогоду

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость пользования услугами такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Копия обращения на имя министра транспорта России Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Он пояснил, что осеннее и зимнее время в большей части страны «сопряжено с периодом обильных осадков и непогодой».

«Недавние рекордные осадки в столичном и европейском регионах нашей страны спровоцировали кратный рост стоимости услуг городских такси. Вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч. Неожиданное подорожание такси стало шоком для людей, услуги стали многим не по карману», — подчеркнул Милонов.

По его словам, такси в России «давно перестало ассоциироваться с роскошью и перешло в разряд ежедневного использования».

Более того, для многих граждан такси является единственным оптимальным видом общественного транспорта либо необходимым дополнением к использованию метро, железной дороги, заявил собеседник RT.

«Учитывая данные обстоятельства, прошу вас рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Очевидно, что такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — говорится в тексте обращения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.