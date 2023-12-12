Синоптик предупредил о «суперсибирских морозах» в некоторых районах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.

По словам специалиста, снегопады ожидаются в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе.

«Ленинградская область, Псковская, Новгородская — сильный снег. В Поволжской, Рязанской и Московской областях — также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель. Сильный снегопад, причём с мокрым снегом, в Ростовской области и в Центральном Черноземье — Белгородская, Липецкая область — там по-настоящему сильный снегопад», — рассказал Вильфанд.

Он пояснил, что подобная погода связана с тем, что воздушные массы в западную часть европейской территории перемещаются из Атлантики.

А вот восток, по прогнозу, по-прежнему находится в аномально холодной зоне.

«Заволжье, Урал, Западная Сибирь — там по-прежнему аномальные холода на 10—20 градусов ниже нормы. На Урале, Челябинская, Курганская и Свердловская области — морозы -40...-42 °C. В самых густонаселённых районах Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская — до -45 °C… В Красноярском крае — даже -50 °C, на западной территории Якутии — -45 °C. Мы привыкли к понятию «сибирские морозы», но здесь «суперсибирские морозы», — добавил собеседник RT.

Ранее синоптик Шувалов предупредил о продолжительных снегопадах в Москве.