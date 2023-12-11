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Синоптик Шувалов предупредил о продолжительных снегопадах в Москве

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на неделе в Москве.
Синоптик Шувалов предупредил о продолжительных снегопадах в Москве
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, влияние антициклона будет ослабевать с каждым днём.

«Умеренные, продолжительные снегопады, которые пришли в среднюю полосу, это влияние атлантического циклона. Он будет влиять (на погоду. — RT) в первую половину недели, а во второй к нему на подкрепление подойдёт южный циклон, который будет дальше вытеснять этот холод за пределы русской равнины», — рассказал Шувалов.

Он также предупредил о продолжительных снегопадах.

«Они с короткими перерывами (будут идти. — RT) практически всю неделю. Будет два всплеска наиболее сильных осадков — со вторника на среду, если брать Московский регион, и в пятницу, когда южный циклон приблизится к Подмосковью и даст очередную порцию осадков. За неделю это будет сравнимо с половиной, а может и чуть больше половины, месячной нормы осадков», — добавил синоптик.

Он также отметил, что в выходные возможна первая оттепель. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об отклонениях от климатической нормы по России.

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