Синоптик Вильфанд: огромная территория России покрыта погодными аномалиями

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал об отклонениях от климатической нормы по России.

«Огромная территория страны покрыта аномалиями. Постоянно идут штормовые предупреждения. 10—11 декабря в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7 °C. 11—12 декабря в ЦФО начинается влияние низкого давления с запада и в Белгородской области сильный снег, во вторник даже с мокрым снегом. Аналогичная ситуация в Орловской, Липецкой и Воронежской областях», — поделился синоптик.

Он отметил, что на востоке Приволжского федерального округа сегодня и завтра сильный мороз — до -40 °C.

«В Башкортостане до вторника аномальный мороз и температура до -43 °C. В Пензенской области, в Чувашии, в Татарстане тоже аномальная погода — до -35 °C. На юге температурный фонд около нормы. На Урале в Челябинской области — до -40 °C, в Курганской — до -35...-40 °C. В Свердловской области до среды — до -40 °C. В Омской области — до -45 °C, в Иркутской области — до -50 °C. Это суперсибирские морозы. В центральных районах Красноярского края — до -50 °C. В Алтайском крае — до -40 °C. На западе Якутии — до -50 °C, на востоке чуть теплее», — добавил Вильфанд.

И наоборот, по словам эксперта, в Магаданской области зафиксирована тёплая погода.

«Там на 20 °C теплее и дневная температура -3...-4 °C. А в Москве сегодня последний день, когда аномалия соответствует опасному явлению — температура ниже нормы на 7 °C», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за низких температур.