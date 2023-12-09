В Москве и Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москвском регионе из-за низких температур.

Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о низких температурах в Москве и Подмосковье действует до 21:00 11 декабря.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на ближайшие дни.