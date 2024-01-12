Депутат Госдумы Чаплин предложил сделать старый Новый год выходным днём
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, гражданам тяжело адаптироваться к работе после длинных новогодних праздников.
«Поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных — на старый Новый год», — предложил Чаплин.
Депутат добавил, что таким образом граждан «разгрузят» после начала рабочих дней.
Ранее результаты опроса, который есть в распоряжении RT, показали, что каждый второй россиянин планирует отметить старый Новый год в рабочем коллективе.