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Депутат Госдумы Чаплин предложил сделать старый Новый год выходным днём

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Депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин выступил с предложением сделать старый Новый год выходным днём.
Депутат Госдумы Чаплин предложил сделать старый Новый год выходным днём
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, гражданам тяжело адаптироваться к работе после длинных новогодних праздников.

«Поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных — на старый Новый год», — предложил Чаплин.

Депутат добавил, что таким образом граждан «разгрузят» после начала рабочих дней.

Ранее результаты опроса, который есть в распоряжении RT, показали, что каждый второй россиянин планирует отметить старый Новый год в рабочем коллективе.

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