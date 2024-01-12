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Каждый второй россиянин планирует отметить старый Новый год в рабочем коллективе

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Каждый второй россиянин планирует отметить старый Новый год в рабочем коллективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который есть в распоряжении RT.
Каждый второй россиянин планирует отметить старый Новый год в рабочем коллективе
  • Gettyimages.ru

Так, из планирующих праздновать 45% респондентов заявили, что будут отмечать в офисе (после работы или в обеденное время), ещё 45% планируют самостоятельно после рабочего дня пойти с коллегами в кафе, бар или ресторан, у 10% традиционный новогодний корпоратив проводится именно в январе и зачастую приурочен к Новому году по старому стилю. 

Участники опроса уточнили, что отмечать старый Новый год с коллегами планировали в пятницу, 12 января, так как сам праздник выпадает на выходные.

Как отметили респонденты, старая новогодняя традиция помогает им продлить праздничное настроение — 64%; встретиться и пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки — 56%; отдохнуть от рабочих задач — 43%; снять стресс после длительных праздничных каникул — 29%; привыкнуть к рабочей атмосфере, к коллективу — 25%.

Опрос провёл исследовательский центр «Зарплаты.ру». В нём приняли участие 1625 россиян из всех федеральных округов в возрасте 25—55 лет.

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