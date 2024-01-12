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Законопроект об отмене штрафов за лайки в соцсетях внесли в Госдуму

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Законопроект о запрете привлекать граждан к административной ответственности за лайки в соцсетях внесли в Государственную думу. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект об отмене штрафов за лайки в соцсетях внесли в Госдуму
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

В пояснительной записке к документу указывается, что законопроектом предлагается дополнить статьи КоАП Российской Федерации 20.3.1. и 20.3.3. уточнением, что под действиями, предусмотренными этими статьями, не может пониматься выражение эмоций в виде лайков в социальных сетях.

Ранее в Псковской области ввели штрафы за склонение к абортам, которые составят до 5 тыс. рублей для граждан, и до 20 тыс. рублей для должностных лиц.

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