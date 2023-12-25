В Псковской области ввели штрафы за склонение к абортам

Заксобрание Псковской области одобрило закон о запрете склонения женщин к абортам, штрафы для граждан составят до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие», — приводит сообщение РИА Новости.

Штрафы для граждан установлены в размере 3—5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10—20 тыс. рублей, для юридических лиц — 30—50 тыс. рублей.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья выступил против инициативы о запрете абортов в частных клиниках.

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах о доступности абортов в частных клиниках необходимо действовать очень аккуратно.