Ортопед Сажников высказался о пользе стелек с супинатором
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Исследования показали, что подобные стельки полезны для пациентов с остеоартритом коленного сустава, заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, у носивших стельки с супинатором была менее выражена боль и наблюдалась лучшая подвижность.
«Ещё одно исследование показало, что использование стелек, внешних фиксаторов суставов и комплексных программ тренировок может снизить спортивный травматизм», — заключил ортопед.
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