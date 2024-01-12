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Ортопед Сажников высказался о пользе стелек с супинатором

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Ортопед клиники Docmed Олег Сажников рекомендовал при артрите использовать стельки с супинатором.
Ортопед Сажников высказался о пользе стелек с супинатором
  • Gettyimages.ru
  • © HappyNati

Исследования показали, что подобные стельки полезны для пациентов с остеоартритом коленного сустава, заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, у носивших стельки с супинатором была менее выражена боль и наблюдалась лучшая подвижность.

«Ещё одно исследование показало, что использование стелек, внешних фиксаторов суставов и комплексных программ тренировок может снизить спортивный травматизм», — заключил ортопед.

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