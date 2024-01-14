Россиян предупредили о последствиях несоблюдения правил катания на тюбингах

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 клиник СамГМУ, врач травматолог-ортопед Дмитрий Кудашев рассказал в беседе с RT о последствиях несоблюдения правил катания на тюбингах.

«Люди не соблюдают правила катания, что приводит к столкновениям, в результате которых часто страдают два человека. Характерной особенностью таких травм является их механизм, при котором выставленные вперед ноги при одномоментном ударе передают всю нагрузку на поясничный отдел позвоночника, что приводит к компрессионным переломам позвонков», — подчеркнул травматолог-ортопед.

Именно поэтому кататься нужно только в специально оборудованных для этого местах, соблюдая все необходимые правила безопасности, заявил собеседник RT.

Также он напомнил об опасности катания на сноуборде, горных лыжах и коньках.

«Чаще всего люди получают сложные переломы костей голени и повреждения связочного аппарата, которые требуют хирургического лечения и очень длительной последующей реабилитации», — объяснил эксперт.

По его словам, необходимо постепенное увеличение физической активности, предварительные тренировки, индивидуально подобранная экипировка и, в идеале, участие профессионального инструктора, который постепенно будет вводить человека в тот или иной вид спорта.

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