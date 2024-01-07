Терапевт Рябков назвал опасные симптомы после падения

Андрей Рябков, терапевт Budu, рассказал в беседе с RT, какие симптомы должны насторожить после падения.

«Самый очевидный симптом — болевые ощущения в конечностях. При падении далеко не всегда удаётся сохранить координацию движений, сгруппироваться правильно, из-за чего можно получить растяжение, ушибы или разрывы связок. В таком случае можно, например, увидеть отёк конечности, боли при движении. Надо незамедлительно обратиться к травматологу, который осмотрит место травмы, при необходимости зафиксирует конечность, чтобы обездвижить её, и выпишет лечение», — отметил эксперт.

Упасть можно так, что в кости появится трещина. В этом случае при движении будет ощущаться острая боль, сформируется отёк, а при повреждении сосудов будет заметен синяк, предупредил врач.

«Также могут быть сопутствующие симптомы. Например, при трещине рёбер будут наблюдаться проблемы с дыханием, учащённый пульс. Перелом — ещё один из возможных итогов падения. При переломе, опять же, пациент может ощущать острую боль. На месте перелома возникают отёк, гематома, изменение внешнего вида конечности. Также конечностью с переломом крайне сложно или вовсе невозможно двигать», — объяснил эксперт.

Отмечается, что в этом случае важно зафиксировать конечность с переломом так, чтобы она была полностью обездвижена.

«Если перелом в теле (ребра, например), то пациент должен оставаться без движения до приезда врачей. При падении также можно заработать сотрясение мозга. Пациент может ощущать головокружение, головную боль, проблемы с чтением и письмом, тошноту, слабость и сонливость. Если после падения вы ощущаете что-то из перечисленного, следует незамедлительно обратиться к врачу», — посоветовал специалист.

Ранее врач Елена Зяблова назвала в беседе с RT пять симптомов, при появлении которых лучше срочно обратиться к врачу.