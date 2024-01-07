RT в Telegram
Подпишись

Терапевт Рябков назвал опасные симптомы после падения

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Андрей Рябков, терапевт Budu, рассказал в беседе с RT, какие симптомы должны насторожить после падения.

«Самый очевидный симптом — болевые ощущения в конечностях. При падении далеко не всегда удаётся сохранить координацию движений, сгруппироваться правильно, из-за чего можно получить растяжение, ушибы или разрывы связок. В таком случае можно, например, увидеть отёк конечности, боли при движении. Надо незамедлительно обратиться к травматологу, который осмотрит место травмы, при необходимости зафиксирует конечность, чтобы обездвижить её, и выпишет лечение», — отметил эксперт.

Упасть можно так, что в кости появится трещина. В этом случае при движении будет ощущаться острая боль, сформируется отёк, а при повреждении сосудов будет заметен синяк, предупредил врач.

«Также могут быть сопутствующие симптомы. Например, при трещине рёбер будут наблюдаться проблемы с дыханием, учащённый пульс. Перелом — ещё один из возможных итогов падения. При переломе, опять же, пациент может ощущать острую боль. На месте перелома возникают отёк, гематома, изменение внешнего вида конечности. Также конечностью с переломом крайне сложно или вовсе невозможно двигать», — объяснил эксперт.

Отмечается, что в этом случае важно зафиксировать конечность с переломом так, чтобы она была полностью обездвижена.

«Если перелом в теле (ребра, например), то пациент должен оставаться без движения до приезда врачей. При падении также можно заработать сотрясение мозга. Пациент может ощущать головокружение, головную боль, проблемы с чтением и письмом, тошноту, слабость и сонливость. Если после падения вы ощущаете что-то из перечисленного, следует незамедлительно обратиться к врачу», — посоветовал специалист.

Ранее врач Елена Зяблова назвала в беседе с RT пять симптомов, при появлении которых лучше срочно обратиться к врачу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить