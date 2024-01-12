Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» не выполняют полёты над территорией Йемена
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«Аэрофлот» не выполняет полёты над территорией Йеменской Республики», — приводит сообщение РИА Новости.
С аналогичным заявлением выступили в «Победе».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.