Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» не выполняют полёты над территорией Йемена

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» не выполняют полёты над территорией Йемена, сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

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«Аэрофлот» не выполняет полёты над территорией Йеменской Республики», — приводит сообщение РИА Новости. С аналогичным заявлением выступили в «Победе». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом. США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.