Губернатор ЯНАО Артюхов выпустил поздравление с Днём работника прокуратуры
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В своём обращении глава региона отметил важность такой работы для общества, сообщает «Ямал 1».
«Представители прокурорского корпуса Ямала обеспечивают законность во всех сферах, эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям», — отметил он.
В свою очередь, работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом информирует RIA56.
Он, в частности, отметил, что интересы государства и граждан защищены благодаря самоотверженному труду, профессионализму и ответственности сотрудников ведомства.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.