Губернатор ЯНАО Артюхов выпустил поздравление с Днём работника прокуратуры

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День работника прокуратуры 12 января поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником.

В своём обращении глава региона отметил важность такой работы для общества, сообщает «Ямал 1».

«Представители прокурорского корпуса Ямала обеспечивают законность во всех сферах, эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям», — отметил он.

В свою очередь, работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом информирует RIA56.

Он, в частности, отметил, что интересы государства и граждан защищены благодаря самоотверженному труду, профессионализму и ответственности сотрудников ведомства.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.