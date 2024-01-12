RT в Telegram
Подпишись

Губернатор ЯНАО Артюхов выпустил поздравление с Днём работника прокуратуры

Короткая ссылка
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в День работника прокуратуры 12 января поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником.
Губернатор ЯНАО Артюхов выпустил поздравление с Днём работника прокуратуры
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В своём обращении глава региона отметил важность такой работы для общества, сообщает «Ямал 1».

«Представители прокурорского корпуса Ямала обеспечивают законность во всех сферах, эффективность противодействия правонарушениям и преступлениям», — отметил он.

В свою очередь, работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом информирует RIA56.

Он, в частности, отметил, что интересы государства и граждан защищены благодаря самоотверженному труду, профессионализму и ответственности сотрудников ведомства.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить