RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Дюмин поздравил сотрудников прокуратуры Тульской области с праздником

Короткая ссылка
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил региональных работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечают в России 12 января.
Губернатор Дюмин поздравил сотрудников прокуратуры Тульской области с праздником
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом пишет Тульская служба новостей со ссылкой на официальный портал областного правительства.

В своём поздравлении губернатор поблагодарил сотрудников прокуратуры за вовлечённость в решение широкого спектра вопросов — от защиты прав многодетных семей, предпринимателей и военнослужащих до борьбы с коррупцией — и пожелал им крепкого здоровья и плодотворной работы.

Со своей стороны, поздравление с Днём работника прокуратуры России выпустил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает «Выборг ТВ».

«Вы ведёте бескомпромиссную борьбу с теми, кто пренебрегает законом, всегда решительно и последовательно защищаете интересы государства и людей», — написал глава региона и поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за преданность долгу и самоотверженный труд.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить