Губернатор Дюмин поздравил сотрудников прокуратуры Тульской области с праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил региональных работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечают в России 12 января.

Об этом пишет Тульская служба новостей со ссылкой на официальный портал областного правительства.

В своём поздравлении губернатор поблагодарил сотрудников прокуратуры за вовлечённость в решение широкого спектра вопросов — от защиты прав многодетных семей, предпринимателей и военнослужащих до борьбы с коррупцией — и пожелал им крепкого здоровья и плодотворной работы.

Со своей стороны, поздравление с Днём работника прокуратуры России выпустил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает «Выборг ТВ».

«Вы ведёте бескомпромиссную борьбу с теми, кто пренебрегает законом, всегда решительно и последовательно защищаете интересы государства и людей», — написал глава региона и поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за преданность долгу и самоотверженный труд.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.