Власти Нижегородской области поздравили работников прокуратуры с праздником
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и облправительства.
«Вы неизменно стоите на страже закона, проявляете принципиальность и последовательность, боретесь с негативными проявлениями человеческой натуры.
Лучшие профессиональные качества отличают сотрудников прокуратуры Нижегородской области. В основе вашей работы — традиции, заложенные ещё прошлыми поколениями, ветеранами ведомства» — заявил Никитин.
Также стало известно, что сотрудников надзорного ведомства поздравил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передаёт ИА «Победа26».
«Надзор за соблюдением законов, обеспечением прав граждан — это фундамент благополучия общества. От ваших профессионализма и ответственности во многом зависит эффективность работы управленческих институтов», — сказал Владимиров.
Он пожелал сотрудникам прокуратуры успехов в решении новых задач.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.