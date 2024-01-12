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Власти Нижегородской области поздравили работников прокуратуры с праздником

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры.
Власти Нижегородской области поздравили работников прокуратуры с праздником
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы региона и облправительства.

«Вы неизменно стоите на страже закона, проявляете принципиальность и последовательность, боретесь с негативными проявлениями человеческой натуры.
Лучшие профессиональные качества отличают сотрудников прокуратуры Нижегородской области. В основе вашей работы — традиции, заложенные ещё прошлыми поколениями, ветеранами ведомства» — заявил Никитин.

Также стало известно, что сотрудников надзорного ведомства поздравил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передаёт ИА «Победа26».

«Надзор за соблюдением законов, обеспечением прав граждан — это фундамент благополучия общества. От ваших профессионализма и ответственности во многом зависит эффективность работы управленческих институтов», — сказал Владимиров.

Он пожелал сотрудникам прокуратуры успехов в решении новых задач.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.

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