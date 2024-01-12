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Власти Тюменской области поздравили работников прокуратуры с праздником

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры.
Власти Тюменской области поздравили работников прокуратуры с праздником
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Прокурорский надзор охватывает все отрасли и сферы деятельности, реализацию государственных и региональных программ. Важна ваша профессиональная работа и в части разъяснения социальных прав и гарантий, закреплённых законодательством, участникам специальной военной операции и членам их семей», — заявил Моор.

Он отметил, что в 2024 году тюменская прокуратура отмечает 80-летие со дня образования.

Также стало известно, что сотрудников надзорного ведомства поздравил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, передаёт Тюменская область сегодня.

«Вы ежедневно восстанавливаете справедливость. Защищаете людей от беззакония и произвола. Добиваетесь качественного исполнения обязанностей, возложенных на государственные и коммерческие структуры. Координируете деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью», — сказал Якушев.

Он пожелал работникам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации задач.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.

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