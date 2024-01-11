В Москве стали доставлять в военкоматы недавно получивших паспорт России и не вставших на учёт людей
- РИА Новости
Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент RT Роман Косарев.
Офицеры 517-го военного следственного отдела Следственного комитета России совместно с московскими полицейскими задержали и доставили более десяти уклоняющихся от исполнения своих обязательств людей в военные комиссариаты Москвы с целью постановки на воинский учёт.
Сотрудники Следственного комитета вместе с военными на пунктах отбора также разъяснили ряд положений президентского указа от 4 января 2024 года «О приёме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий принимать в гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период спецоперации.