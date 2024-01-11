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В Москве стали доставлять в военкоматы недавно получивших паспорт России и не вставших на учёт людей

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В Москве сотрудники Следственного комитета и полиции стали доставлять в военкоматы граждан, недавно получивших российский паспорт, но до сих пор не вставших на воинский учёт. 
В Москве стали доставлять в военкоматы недавно получивших паспорт России и не вставших на учёт людей
  • РИА Новости

Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент RT Роман Косарев. 

Офицеры 517-го военного следственного отдела Следственного комитета России совместно с московскими полицейскими задержали и доставили более десяти уклоняющихся от исполнения своих обязательств людей в военные комиссариаты Москвы с целью постановки на воинский учёт.

Сотрудники Следственного комитета вместе с военными на пунктах отбора также разъяснили ряд положений президентского указа от 4 января 2024 года «О приёме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий принимать в гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период спецоперации.

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