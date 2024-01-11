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Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла

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Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за поломки.
Самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла
  • РИА Новости

Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Тува-Авиа», выполнявшее рейс по маршруту Кызыл — Кунгуртук, в связи с неисправностью совершило вынужденную посадку в аэропорту Кызыла», — говорится в сообщении в Telegram.

На борту самолёта находились девять пассажиров и два члена экипажа.

Ранее самолёт, который летел из Москвы в Горно-Алтайск, совершил экстренную посадку в Барнауле с выпущенными закрылками.

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