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Сервисом «Паллиативная помощь» в Подмосковье воспользовались 23 тысячи человек

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Сервисом «Паллиативная помощь» в Московской области воспользовались около 23 тыс. человек. Услугу запустили в апреле 2023 года.
Сервисом «Паллиативная помощь» в Подмосковье воспользовались 23 тысячи человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«За время его работы наибольшей популярностью у жителей стали пользоваться разделы о правах пациентов, об оказании паллиативной помощи и школа пациента», — заявил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

На портале представлены данные об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации в профильные стационары, уходе за больными и другая информация.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новый комплекс ГКБ №52.

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