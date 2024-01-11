Сервисом «Паллиативная помощь» в Подмосковье воспользовались 23 тысячи человек
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«За время его работы наибольшей популярностью у жителей стали пользоваться разделы о правах пациентов, об оказании паллиативной помощи и школа пациента», — заявил директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.
На портале представлены данные об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации в профильные стационары, уходе за больными и другая информация.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новый комплекс ГКБ №52.