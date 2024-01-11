Специалист Малиновская: вредное питание в праздники повышает уровень холестерина

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, заявила, что вредное питание в новогодние праздники повышает уровень холестерина.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт отметила, что за каникулы человек может набрать два-три килограмма лишнего веса.

Из-за «плохого» холестерина в сосудах могут образоваться бляшки.

«Большинство людей не знают о том, каков их уровень холестерина и даже не подозревает о том, что он выше нормы. Его повышение зачастую не сопровождается никакими признаками, однако день за днём вредит здоровью сердца и сосудов», — пояснила Малиновская.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.