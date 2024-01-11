Умер осуждённый за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный

В Москве в больнице умер бывший замгендиректора ООО «Новация» Сергей Волкодав, осуждённый за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Он скончался от инсульта», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

В 2019 году Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.