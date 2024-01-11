Умер осуждённый за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный
- РИА Новости
Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Он скончался от инсульта», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
В 2019 году Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.