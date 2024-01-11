HR-эксперт Лойкова: компании просматривают соцсети потенциальных сотрудников

Независимый HR-эксперт Зулия Лойкова рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу.

«Многие компании тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, компании могут просматривать и соцсети потенциальных сотрудников, так как работодателю важно знать, как работник ведёт себя в неформальной обстановке.

В результате работодатель получает разностороннее мнение о кандидате, его личных и профессиональных качествах.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.