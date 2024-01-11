RT в Telegram
Подпишись

Психолог Девятка: дети слишком строгих родителей не стремятся к успеху

Короткая ссылка
Психолог Анна Девятка выразила мнение, что дети слишком строгих родителей редко стремятся к успеху.
Психолог Девятка: дети слишком строгих родителей не стремятся к успеху
  • Gettyimages.ru

«В семьях с родителями, которые очень строги были с детьми, наказывали, где было небезопасно выходить из своей комнаты, если, например, деструктивная семья была, дети привыкают быть незаметными и переносят паттерн поведения в общение с другими людьми», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, такой человек в будущем не захочет продвигаться по службе, поскольку для него быть замеченным — это то же самое, что быть наказанным.

Ранее детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова дала рекомендации, как детям вернуться к занятиям после праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить