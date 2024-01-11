Психолог Девятка: дети слишком строгих родителей не стремятся к успеху

Психолог Анна Девятка выразила мнение, что дети слишком строгих родителей редко стремятся к успеху.

«В семьях с родителями, которые очень строги были с детьми, наказывали, где было небезопасно выходить из своей комнаты, если, например, деструктивная семья была, дети привыкают быть незаметными и переносят паттерн поведения в общение с другими людьми», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, такой человек в будущем не захочет продвигаться по службе, поскольку для него быть замеченным — это то же самое, что быть наказанным.

Ранее детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова дала рекомендации, как детям вернуться к занятиям после праздников.