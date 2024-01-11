Путин объявил о запуске сайта о российских заповедных территориях
«У нас очень много накопилось и видео-, и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой», — цитирует его РИА Новости.
По словам президента, создание сайта — это ещё один шаг к тому, чтобы познакомить людей, интересующихся природой, с тем, что происходит в этом поле в России.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей региона с Днём заповедников и национальных парков страны.
Также сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области появилась новая экологическая тропа «Шесть озёр».