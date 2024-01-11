RT в Telegram
Подпишись

Путин объявил о запуске сайта о российских заповедных территориях

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвящённого российским заповедным зонам.

«У нас очень много накопилось и видео-, и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента, создание сайта — это ещё один шаг к тому, чтобы познакомить людей, интересующихся природой, с тем, что происходит в этом поле в России.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей региона с Днём заповедников и национальных парков страны.

Также сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области появилась новая экологическая тропа «Шесть озёр».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить