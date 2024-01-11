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Аксёнов поздравил жителей Крыма с Днём заповедников и национальных парков России

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей региона с Днём заповедников и национальных парков страны.
Аксёнов поздравил жителей Крыма с Днём заповедников и национальных парков России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

«Благодарю всех, кто вносит вклад в защиту и сохранение уникальной крымской природы. Это наше общее богатство» — сказал глава Крыма.

Как отметил Аксёнов, в регионе находится 204 особо охраняемых природных территории, девять из них имеют федеральный статус, 194 — региональный, одна — местный.

Кроме того, в заповедниках регионального значения проходит около 70 туристических маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области появилась новая экологическая тропа «Шесть озёр».

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