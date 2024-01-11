В Челябинской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в начале января

По данным регионального управления Роспортебнадзора, в Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился за первую неделю 2024 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За первую неделю 2024 года (с 1 по 7 января) зарегистрировано 53,7 случая ОРВИ на 10 тыс. населения. Это ниже уровня прошлой недели на 51,93%», — уточнили в организации.

Так, среди детей до трёх лет заболеваемость снизилась на 39,1%, 3—6 лет — на 47,35%, 7—14 лет — на 61,74%, 15 лет и старше — на 51,38%.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Пётр Чумаков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России.