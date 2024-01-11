Депутат Фаррахов назвал вакцинацию главным фактором профилактики гриппа
- РИА Новости
Как заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой», вакцинированные люди легче переносят инфекцию.
«Нужно избегать мест большого скопления людей, укреплять иммунитет, сбалансированно питаться, принимать витамины и проветривать помещения», — сказал Фаррахов.
Он также обратил внимание на то, что оптимизм и позитивное настроение тоже пойдут на пользу.
Ранее заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт рассказала, что прививка может снизить риски заболевания детей гриппом.