Депутат Фаррахов назвал вакцинацию главным фактором профилактики гриппа

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрат Фаррахов считает вакцинацию главным фактором профилактики гриппа.

Как заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой», вакцинированные люди легче переносят инфекцию.

«Нужно избегать мест большого скопления людей, укреплять иммунитет, сбалансированно питаться, принимать витамины и проветривать помещения», — сказал Фаррахов.

Он также обратил внимание на то, что оптимизм и позитивное настроение тоже пойдут на пользу.

Ранее заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт рассказала, что прививка может снизить риски заболевания детей гриппом.