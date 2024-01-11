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Депутат Фаррахов назвал вакцинацию главным фактором профилактики гриппа

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрат Фаррахов считает вакцинацию главным фактором профилактики гриппа.
Депутат Фаррахов назвал вакцинацию главным фактором профилактики гриппа
  • РИА Новости

Как заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой», вакцинированные люди легче переносят инфекцию.

«Нужно избегать мест большого скопления людей, укреплять иммунитет, сбалансированно питаться, принимать витамины и проветривать помещения», — сказал Фаррахов.

Он также обратил внимание на то, что оптимизм и позитивное настроение тоже пойдут на пользу.

Ранее заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт рассказала, что прививка может снизить риски заболевания детей гриппом.

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