RT в Telegram
Подпишись

Четверть россиян рассказали, что просили у Деда Мороза на Новый год любви

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, 24% россиян попросили у Деда Мороза на Новый год любви.
Четверть россиян рассказали, что просили у Деда Мороза на Новый год любви
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис ЮMoney.

Также стало известно, что 18% мечтали получить новую модель смартфона, деньги и здоровье пожелали по 14% опрошенных, наушники (4%), ювелирные украшения (3%), парфюм (3%), путешествия (3%), книги и пластинки (3%), фен (2%).

Как показал опрос, 40% респондентов довольны полученными подарками. Не испытали радости от подарка — 30%, оказались недовольны — 18%, а 5% россиян сказали, что будут всё передаривать.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области отправили около двух тысяч писем Деду Морозу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить