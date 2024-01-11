Четверть россиян рассказали, что просили у Деда Мороза на Новый год любви
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис ЮMoney.
Также стало известно, что 18% мечтали получить новую модель смартфона, деньги и здоровье пожелали по 14% опрошенных, наушники (4%), ювелирные украшения (3%), парфюм (3%), путешествия (3%), книги и пластинки (3%), фен (2%).
Как показал опрос, 40% респондентов довольны полученными подарками. Не испытали радости от подарка — 30%, оказались недовольны — 18%, а 5% россиян сказали, что будут всё передаривать.
Ранее сообщалось, что жители Тюменской области отправили около двух тысяч писем Деду Морозу.