Треть россиян всегда достигают поставленных профессиональных целей
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Русской Школы Управления.
Специалисты опросили сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса. Выяснилось, что 58% участников всегда ставят профессиональные цели на год, 36% делают это иногда, а 6% никогда не ставят целей.
При этом 8% респондентов обычно не могут реализовать задуманное, 60% лишь иногда достигают поставленных целей. 32% заявили, что всегда добиваются желаемого.
Ранее бизнес-тренер специализированного центра занятости «Моя карьера» Павел Курышкин рассказал, как правильно сформулировать и поставить главные цели на 2024 год.