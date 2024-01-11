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Треть россиян всегда достигают поставленных профессиональных целей

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Недавнее исследование показало, что поставленных на год профессиональных и карьерных целей всегда достигают 32% россиян.
Треть россиян всегда достигают поставленных профессиональных целей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Русской Школы Управления.

Специалисты опросили сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса. Выяснилось, что 58% участников всегда ставят профессиональные цели на год, 36% делают это иногда, а 6% никогда не ставят целей.

При этом 8% респондентов обычно не могут реализовать задуманное, 60% лишь иногда достигают поставленных целей. 32% заявили, что всегда добиваются желаемого.

Ранее бизнес-тренер специализированного центра занятости «Моя карьера» Павел Курышкин рассказал, как правильно сформулировать и поставить главные цели на 2024 год.

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