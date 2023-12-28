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Бизнес-тренер Курышкин дал советы по постановке целей на будущий год

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Бизнес-тренер специализированного центра занятости «Моя карьера» Павел Курышкин рассказал, как правильно сформулировать и поставить главные цели на 2024 год.
Бизнес-тренер Курышкин дал советы по постановке целей на будущий год
  • Gettyimages.ru

«Определите приоритетные сферы жизни на данный момент. Если целей поставлено много, то для лучшего результата сконцентрируйте внимание на двух-трёх основных, не более», — завил эксперт в беседе с РИАМО.

Чтобы определить, какую сферу вашей жизни вам важно менять в первую очередь, специалист посоветовал нарисовать на бумаге круг и разделить его на секторы: карьера, семья и друзья, здоровье, развлечения и отдых, деньги и т. д.

«Нарисуйте шкалы на каждой линии разделяющего сектора от одного до пяти. В порядке приоритета, где 1 — минимум, а 5 — наиболее важный», — добавил Курышкин.

Потом следует расставить цифры.

Такая практика поможет понять собственные цели на данный момент.

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