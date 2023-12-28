Психолог Шульга посоветовала сохранять гармоничный настрой в Новый год

Практикующий психолог, схема-терапевт Людмила Шульга рассказала, как встретить Новый год в спокойном и гармоничном настроении. Для этого она посоветовала не копить усталость весь декабрь, сохраняя баланс между работой и отдыхом.

Чем больше напряжения было в старом году, тем громче и ярче хочется войти в новый, отметила специалист в беседе с «Российской газетой».

Людям, живущим с чувством усталости, хочется расслабиться и скинуть напряжение. Однако на следующее утро после праздничного застолья приходит ощущение ещё большей усталости и головной боли, отметила Шульга.

Она также посоветовала не ставить на следующий год слишком масштабные цели, которые мозг может заранее воспринять, как недостижимые.

Если не хочется убираться и готовить — не делайте этого, не ориентируйтесь на мнение других и не ждите похвалы, добавила психолог.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год.