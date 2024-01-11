Володин: законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрят в приоритетном порядке

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию в приоритетном порядке.

Как он написал в своём Telegram, в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами начать эффективно бороться с треш-стримами, в ходе которых демонстрируется жестокость, садизм, издевательства и другие подобные вещи ради получения денег от аудитории.

По его словам, депутатами в настоящий момент обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы. Так, например, предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещённой к распространению, обязать соцсети мониторить и удалять соответствующий контент, штрафовать организаторов и участников таких трансляций, а также сделать треш-стримы отягчающим обстоятельством в случае преступлений.

«Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке», — сказал он.

По его мнению, введение необходимых мер лишит треш-стримеров желания зарабатывать за счёт издевательств над другими.

В ноябре глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы были поддержаны в российском правительстве.