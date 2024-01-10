Дело возбудили после наезда поезда на трёх человек в Москве

Уголовное дело возбудили по факту наезда поезда на трёх человек на железнодорожных путях платформы «Рижская» в Москве. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного и других видов транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

«Следователем и следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Ранее информацию о смертельном наезде поезда на людей подтвердили в пресс-службе Московской железной дороги.