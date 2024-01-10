Дело возбудили после наезда поезда на трёх человек в Москве
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В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного и других видов транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.
«Следователем и следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — отметили в пресс-службе.
Ранее информацию о смертельном наезде поезда на людей подтвердили в пресс-службе Московской железной дороги.