В МЖД подтвердили ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская»
- РИА Новости
«В 18:19 мск возле станции «Рижская» пригородным поездом были травмированы три человека, которые, по предварительной информации, переходили пути в неположенном месте», — говорится в сообщении МЖД в Telegram.
Уточняется, что по факту происшествия создана комиссия по расследованию инцидента.
Отмечается, что поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут.
Ранее источник RT сообщал, что поезд сбил трёх человек на станции МЦД «Рижская» в центре Москвы.