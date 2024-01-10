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В МЖД подтвердили ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская»

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В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) подтвердили, что три человека попали под поезд на станции «Рижская» в Москве, переходя пути в неположенном месте.
В МЖД подтвердили ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская»
  • РИА Новости

«В 18:19 мск возле станции «Рижская» пригородным поездом были травмированы три человека, которые, по предварительной информации, переходили пути в неположенном месте», — говорится в сообщении МЖД в Telegram.

Уточняется, что по факту происшествия создана комиссия по расследованию инцидента.

Отмечается, что поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут.

Ранее источник RT сообщал, что поезд сбил трёх человек на станции МЦД «Рижская» в центре Москвы.

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