В Красноярске будут судить женщину, напавшую с молотком на пенсионерку
- РИА Новости
По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде дома на улице Ладо Кецховели в Красноярске, когда пожилая женщина остановилась у почтовых ящиков.
«В этот момент со спины к ней подошла неизвестная и ударила по голове тяжёлым предметом. После чего злоумышленница выхватила из рук пожилой женщины сумку и скрылась», — отметили в пресс-службе.
Сумма ущерба составила более 19 тыс. рублей. В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшей, её задержали. Женщина признала свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
Ранее сообщалось о бизнесмене из Красноярска, которого приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство.