В Красноярске будут судить женщину, напавшую с молотком на пенсионерку

Жительница Красноярска предстанет перед судом за разбойное нападение с молотком на пенсионерку, совершённое в мае 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде дома на улице Ладо Кецховели в Красноярске, когда пожилая женщина остановилась у почтовых ящиков.

«В этот момент со спины к ней подошла неизвестная и ударила по голове тяжёлым предметом. После чего злоумышленница выхватила из рук пожилой женщины сумку и скрылась», — отметили в пресс-службе.

Сумма ущерба составила более 19 тыс. рублей. В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшей, её задержали. Женщина признала свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.

Ранее сообщалось о бизнесмене из Красноярска, которого приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство.