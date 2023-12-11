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СК: в Красноярске бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство

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Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального главка СК.   

По данным ведомства, с учётом ранее вынесенных приговоров Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Кроме того, отмечается, что в пользу дочери потерпевшего было взыскано 7 млн рублей.

Ранее СК сообщил о возбуждении дела по факту нападений на местных жителей в Уфе.

Также уголовное дело возбудили после поножовщины в ТЦ на северо-западе Москвы.

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