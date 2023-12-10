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Уголовное дело возбудили после поножовщины в ТЦ на северо-западе Москвы

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Мужчина, нанёсший ножевое ранение одному из посетителей торгового центра на северо-западе Москвы, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Уголовное дело возбудили после поножовщины в ТЦ на северо-западе Москвы
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что действия мужчины, который ранил ножом в живот 26-летнего пострадавшего, квалифицированы по статье о покушении на убийство.

«Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 21-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство, и установление всех обстоятельств произошедшего [находятся] на контроле в прокуратуре», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль расследование поножовщины в ТЦ в Москве, в ходе которой двое человек получили ножевые ранения.

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