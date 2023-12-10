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Прокуратура взяла на контроль расследование поножовщины в ТЦ в Москве

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Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ на северо-западе Москвы, в результате которого двое человек получили ножевые ранения.
Прокуратура взяла на контроль расследование поножовщины в ТЦ в Москве
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошёл в торговом центре на Сходненской улице.

Согласно предварительным данным, между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в результате которого двое получили ножевые ранения. Их госпитализировали.

«Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратурой района», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о двух посетителях спортивного комплекса в Петербурге, напавших с ножом на охранников.

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