Прокуратура взяла на контроль расследование поножовщины в ТЦ в Москве

Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в ТЦ на северо-западе Москвы, в результате которого двое человек получили ножевые ранения.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошёл в торговом центре на Сходненской улице.

Согласно предварительным данным, между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в результате которого двое получили ножевые ранения. Их госпитализировали.

«Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратурой района», — говорится в сообщении.

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