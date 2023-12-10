Прокуратура взяла на контроль расследование поножовщины в ТЦ в Москве
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошёл в торговом центре на Сходненской улице.
Согласно предварительным данным, между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в результате которого двое получили ножевые ранения. Их госпитализировали.
«Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратурой района», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о двух посетителях спортивного комплекса в Петербурге, напавших с ножом на охранников.