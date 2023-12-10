RT в Telegram
Подпишись

В Уфе задержали подозреваемого в нападении на местных жителей

Короткая ссылка
Правоохранители задержали в Уфе мужчину, который подозревается в нападении на жителей на улицах и убийстве женщины, говорится в сообщении СУ СК России по Башкортостану.
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на местных жителей
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Отмечается, что подозреваемый ударил погибшую 81-летнюю женщину по голове. В результате полученных травм она скончалась в больнице.

Также в правоохранительные органы поступили заявления ещё от троих граждан о причинении им телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее сообщалось, что в Петербурге два посетителя спорткомплекса напали на охранников с ножом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить