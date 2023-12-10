В Уфе задержали подозреваемого в нападении на местных жителей
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Отмечается, что подозреваемый ударил погибшую 81-летнюю женщину по голове. В результате полученных травм она скончалась в больнице.
Также в правоохранительные органы поступили заявления ещё от троих граждан о причинении им телесных повреждений.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Ранее сообщалось, что в Петербурге два посетителя спорткомплекса напали на охранников с ножом.