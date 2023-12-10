В Уфе задержали подозреваемого в нападении на местных жителей

Правоохранители задержали в Уфе мужчину, который подозревается в нападении на жителей на улицах и убийстве женщины, говорится в сообщении СУ СК России по Башкортостану.

Отмечается, что подозреваемый ударил погибшую 81-летнюю женщину по голове. В результате полученных травм она скончалась в больнице.

Также в правоохранительные органы поступили заявления ещё от троих граждан о причинении им телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее сообщалось, что в Петербурге два посетителя спорткомплекса напали на охранников с ножом.