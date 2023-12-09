В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на прохожих

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в серии нападений на прохожих.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги, оперативники уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан, установили подозреваемого в серии нападений на граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина подозревается в причастности как минимум к четырём нападениям. Одна из потерпевших скончалась от полученных травм.

Ранее суд в Норильске избрал меру пресечения мужчине, которого обвинили в покушении на убийство троих местных жителей. Подозреваемого заключили под стражу.