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Суд в Норильске арестовал мужчину, нападавшего с ножом на прохожих

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Суд в Норильске избрал меру пресечения мужчине, которого обвинили в покушении на убийство троих местных жителей. Подозреваемого заключили под стражу.
Суд в Норильске арестовал мужчину, нападавшего с ножом на прохожих
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, расследование уголовного дела по факту покушения на убийство троих жителей Норильска продолжается.

По версии следствия, подозреваемый нанёс удары ножом неизвестным ему женщине и мужчине. Также он напал на другого мужчину, нанеся ему удары по голове. Сам подозреваемый в этот момент был вооружён двумя карабинами.

«Мужчина допрошен об обстоятельствах совершённого преступления. С его слов, в дневное время 29 ноября 2023 года он услышал голоса, указавшие ему на необходимость совершения преступлений», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказали в МВД, в ночь на 30 ноября в Талнахе ранения получили двое граждан, их госпитализировали.

Позже задержали мужчину. 

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