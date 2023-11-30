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В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих

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Полиция в Норильске ведёт поиск напавшего с ножом на двух прохожих.
В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«В ночь на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе нанесены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. 

Ранее в Челябинской области взяли под стражу жителя деревни Голубинки Кунашакского района, который напал с ножом на двух студенток, одна из которых — его племянница.

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