В Норильске мужчина напал с ножом на двух прохожих

Полиция в Норильске ведёт поиск напавшего с ножом на двух прохожих.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«В ночь на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе нанесены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Челябинской области взяли под стражу жителя деревни Голубинки Кунашакского района, который напал с ножом на двух студенток, одна из которых — его племянница.