Напавший на двух студенток с ножом житель Челябинской области арестован

В Челябинской области взяли под стражу жителя деревни Голубинки Кунашакского района, который напал с ножом на двух студенток, одна из которых — его племянница.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, недоведённое до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

«Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 января», — уточнили прокуратуре.

Известно, что задержанный напал на девушек накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для конфликта послужил вопрос о наследстве.

Ранее сообщалось, что в городе Южноуральске Челябинской области ученица 6-го класса напала на одноклассницу с ножом и нанесла ей удары в лицо и шею.