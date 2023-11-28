Напавший на двух студенток с ножом житель Челябинской области арестован
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, недоведённое до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».
«Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 января», — уточнили прокуратуре.
Известно, что задержанный напал на девушек накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для конфликта послужил вопрос о наследстве.
Ранее сообщалось, что в городе Южноуральске Челябинской области ученица 6-го класса напала на одноклассницу с ножом и нанесла ей удары в лицо и шею.