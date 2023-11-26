В Челябинской области шестиклассница напала на одноклассницу с ножом

В городе Южноуральске Челябинской области ученица 6-го класса напала на одноклассницу с ножом и нанесла ей удары в лицо и шею.

Об этом информирует пресс-служба администрации Южноуральского городского округа.

Как уточнили власти, инцидент произошёл в субботу, 25 ноября.

«Ученица 6-го класса совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, заставляя съесть таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа жертвы нанесла ей два ножевых ранения в область лица и шеи», — говорится в сообщении.

Нападавшую остановили прохожие.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали, она находится в стабильном состоянии.

Нападавшую поместили в областную психиатрическую больницу.

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