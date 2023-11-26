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Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на пенсионера в Щёлкове

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на пенсионера в Щёлкове Московской области.
Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения на пенсионера в Щёлкове
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

По данным СК, 15 ноября в Щёлкове двое иностранных граждан проникли в автомобиль 76-летнего пенсионера, лишили его возможности покинуть машину и нанесли ему несколько ударов, потребовав отвезти их в соседний микрорайон.

«Подозреваемые были задержаны сотрудниками МВД и в настоящее время находятся под стражей по уголовному делу о незаконном завладении автомобилем», — говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки ранее судимого мигранта с жителем Самары.

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