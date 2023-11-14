Бастрыкин поручил возбудить дело после драки ранее судимого мигранта с самарцем
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Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на жителя города Самары», — говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идёт про распространяемое в соцсетях и СМИ видео, на котором зафиксирован момент того, как освободившийся из мест лишения свободы нелегальный мигрант избивает неизвестного молодого человека.
В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК России.
Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы страны двух несовершеннолетних членов азербайджанской бандитской группировки, которая избивала мирных людей и снимала это на видео.