Бастрыкин поручил возбудить дело после драки ранее судимого мигранта с самарцем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки ранее судимого мигранта с жителем Самары.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на жителя города Самары», — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идёт про распространяемое в соцсетях и СМИ видео, на котором зафиксирован момент того, как освободившийся из мест лишения свободы нелегальный мигрант избивает неизвестного молодого человека.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК России.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы страны двух несовершеннолетних членов азербайджанской бандитской группировки, которая избивала мирных людей и снимала это на видео.