В Петербурге суд решил выдворить из страны двух членов азербайджанской банды

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить за пределы страны двух несовершеннолетних членов азербайджанской бандитской группировки, которая занималась избиением мирных людей и съёмками этого на видео.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Уточняется, что один подросток, признанный виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП России, находился в стране с истёкшей регистрацией, а второй и вовсе не вставал на миграционный учёт.

Уточняется, что оба малолетних азербайджанских преступника находились в России, хотя продолжали учёбу в Азербайджане.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации с помещением в центр временного содержания иностранных граждан №1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, каждому», — подчеркнули в суде.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов.