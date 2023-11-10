В Петербурге суд решил выдворить из страны двух членов азербайджанской банды
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Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале.
Уточняется, что один подросток, признанный виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП России, находился в стране с истёкшей регистрацией, а второй и вовсе не вставал на миграционный учёт.
Уточняется, что оба малолетних азербайджанских преступника находились в России, хотя продолжали учёбу в Азербайджане.
«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации с помещением в центр временного содержания иностранных граждан №1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, каждому», — подчеркнули в суде.
Ранее сообщалось, что МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов.